Campionato Sammarinese: quasi definiti gli abbinamenti degli spareggi

La rete del difensore Andrea Grandoni nel maxi recupero contro il Pennarossa vale la vittoria al minuto 103. La gara interrotta per l'infortunio a Zago. La squadra di Montegiardino è certa del primo posto al termine della stagione regolare davanti al Tre Penne che nella penultima giornata non va oltre lo 0-0 con il Faetano. Al Tre Fiori la sfida per il terzo posto. La squadra di Fiorentino batte quella di Acquaviva 1-0 con rete di Adami all'80'. Gialloblu che agganciano la Virtus e ipotecano il terzo posto visto gli scontri diretti a favore. Alla Folgore il derby contro il Cosmos per 5-2. Apre dopo 17 minuti Docente sul corner battuto da Dormi. Prima della fine di tempo la Folgore chiude la partita. Prima il raddoppio con Fedeli che supera il portiere e appoggia in rete, poi il tris nel recupero il colpo di testa di Rosini. La ripresa si apre con il poker della Folgore. Docente firma la personale doppietta. La squadra di Falciano forte dell'ampio vantaggio, subisce due reti con Raul Ura. Primo gol dell'attaccante del Cosmos al 51', poi al 74' la personale doppietta che dimezza lo svantaggio. Reti che non riaprono la partita, anche perché prima della fine il 5-2 di Giardi su calcio di rigore la chiude definitivamente. Libertas – Domagnano la decide un'autorete. I tre punti vanno alla squadra di Borgo Maggiore al 24', l'ultima deviazione è quella di Mazzavillani nella propria porta. Il Fiorentino supera 3-0 il San Giovanni. Ad Acquaviva succede tutto nella ripresa. Vantaggio rossoblu al 70' con Castellazzi che tocca di testa. Il raddoppio porta la firma di Filippi all'80, nel traffico dell'area di rigore, arriva l'ultimo tocco che vale il 2-0. All'85' il definitivo tris del Fiorentino con il calcio di rigore segnato dal capitano Molinari. Pareggio con reti tra Cailungo e Juvenes/Dogana. A Montecchio finisce 2-2, i gol tutti nel secondo tempo. Gol del vantaggio Juvenes/Dogana con Acquarelli al 63'. Quattro minuti più tardi il pareggio di Benedetti con un bel colpo di testa. Cevoli porta di nuovo in vantaggio la Juvenes/Dogana, il difensore sammarinese è il primo a intervenire sul rimpallo. Il definitivo 2-2 con Santucci in pieno recupero con un bel destro al volo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: