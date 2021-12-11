Campionato Sammarinese: risultati 12° giornata FINALI

PENNAROSSA - VIRTUS (0-0) 0-1
83' Angeli Nicola
SAN GIOVANNI - MURATA (0-0) 1-1
60' Comuniello Andrea (M)
84' (r) Mema Marseljan (SG)
FOLGORE - TRE FIORI (0-0) 0-0
DOMAGNANO - LA FIORITA (0-1) 1-2
25' Loiodice Simone (LF)
78' Zulli Riccardo (LF)
89' Angelini Nicolò (D)
ore 18:00
JUVENES/DOGANA - LIBERTAS (Montecchio)
Posticipi
CAILUNGO - COSMOS (Montecchio)
FIORENTINO - TRE PENNE (Fiorentino)
CLASSIFICA:
TRE PENNE 28
LA FIORITA 25
VIRTUS 22
TRE FIORI 22
PENNAROSSA 18
LIBERTAS 16
MURATA 16
FOLGORE 16
FIORENTINO 13
DOMAGNANO 13
SAN GIOVANNI 13
FAETANO 12
JUVENES/DOGANA 6
COSMOS 2
CAILUNGO 2
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