TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:32 Oltre 1700 nuovi casi in E-R, altri 7 morti. 96% dei positivi si cura a casa 16:09 Maltempo da nord a sud: valanga sull'Appennino, crolla un ponte in Sicilia 16:00 Ai funerali di Lina Wertmuller l'omaggio di Giannini e Pavone 14:28 Prof senza Green pass, Comune solidale con la preside 13:44 Lavanderia trasformata in centrale di spaccio, Polizia Locale arresta proprietaria e sequestra 1,2 kg di cocaina 13:38 A Dubai parata di auto e moto più prestigiose della Motor Valley. Bonaccini: "Patrimonio che abbiamo solo noi" 13:14 Re Nero: confermata la condanna a Stefano Ercolani, per la Tabarrini la partita si riapre in Appello 11:57 Pesaro: protesta "no green pass" sotto casa del sindaco Ricci, 19 indagati 10:27 Gli ospedali romagnoli tornano in 'allerta rossa', Altini: “Situazione migliore rispetto all'anno scorso” 09:22 Assalto a un portavalori a Modena, Polizia arresta 4 persone
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Campionato Sammarinese: risultati 12° giornata FINALI

11 dic 2021
Campionato Sammarinese: risultati 12° giornata FINALI

PENNAROSSA - VIRTUS (0-0) 0-1

83' Angeli Nicola


SAN GIOVANNI - MURATA (0-0) 1-1

60' Comuniello Andrea (M)

84' (r) Mema Marseljan (SG)


FOLGORE - TRE FIORI (0-0) 0-0


DOMAGNANO - LA FIORITA (0-1) 1-2

25' Loiodice Simone (LF)

78' Zulli Riccardo (LF)

89' Angelini Nicolò (D)


ore 18:00

JUVENES/DOGANA - LIBERTAS (Montecchio)


Posticipi

CAILUNGO - COSMOS (Montecchio)

FIORENTINO - TRE PENNE (Fiorentino)


CLASSIFICA:

TRE PENNE 28

LA FIORITA 25

VIRTUS 22

TRE FIORI 22

PENNAROSSA 18

LIBERTAS 16

MURATA 16

FOLGORE 16

FIORENTINO 13

DOMAGNANO 13

SAN GIOVANNI 13

FAETANO 12

JUVENES/DOGANA 6

COSMOS 2

CAILUNGO 2


Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.