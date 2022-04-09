Campionato sammarinese: risultati 28' giornata LIVE

FIORENTINO - TRE FIORI (0-0) (0-0)
PENNAROSSA - LIBERTAS (0-0) (0-0)
FAETANO - MURATA (1-0) (1-0)
20' Soumah (F)
JUVENES/DOGANA - COSMOS (0-1) (0-1)
26' Ura (C)
Posticipi
DOMAGNANO - TRE PENNE (Montecchio)
FOLGORE - SAN GIOVANNI (Domagnano)
CAILUNGO - VIRTUS (Fiorentino)
Riposa: La Fiorita
CLASSIFICA
LA FIORITA 56
TRE PENNE 55
VIRTUS 46
TRE FIORI 45
PENNAROSSA 41
FAETANO 39
LIBERTAS 38
FOLGORE 36
FIORENTINO 31
DOMAGNANO 30
MURATA 25
SAN GIOVANNI 25
CAILUNGO 21
JUVENES/DOGANA 17
COSMOS 5
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