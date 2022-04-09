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Campionato sammarinese: risultati 28' giornata LIVE

9 apr 2022
Campionato sammarinese: risultati 28' giornata LIVE

FIORENTINO - TRE FIORI (0-0) (0-0)


PENNAROSSA - LIBERTAS (0-0) (0-0)


FAETANO - MURATA (1-0) (1-0)

20' Soumah (F)


JUVENES/DOGANA - COSMOS (0-1) (0-1)

26' Ura (C)



Posticipi

DOMAGNANO - TRE PENNE (Montecchio)

FOLGORE - SAN GIOVANNI (Domagnano)

CAILUNGO - VIRTUS (Fiorentino)

Riposa: La Fiorita




CLASSIFICA

LA FIORITA 56 

TRE PENNE 55 

VIRTUS 46

TRE FIORI 45

PENNAROSSA 41

FAETANO 39

LIBERTAS 38

FOLGORE 36

FIORENTINO 31

DOMAGNANO 30

MURATA 25

SAN GIOVANNI 25

CAILUNGO 21

JUVENES/DOGANA 17

COSMOS 5

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