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Campionato Sammarinese: risultati della 21ª giornata FINALI

15 feb 2022
Campionato Sammarinese: risultati della 21ª giornata FINALI

FAETANO - FOLGORE (0-1) 0-1

22' Docente Emilio (F) 


CAILUNGO - SAN GIOVANNI (0-0) 1-1

58' Muccioli Andrea (C)

71' Berardi Federico (SG)


Mercoledì 16 febbraio 21.15

MURATA - COSMOS (San Marino Stadium)

FIORENTINO - JUVENES/DOGANA (Acquaviva)

LA FIORITA - VIRTUS (Fiorentino) 

TRE FIORI - DOMAGNANO  (Domagnano)

TRE PENNE - LIBERTAS (Montecchio)

Riposa: Pennarossa



CLASSIFICA:

TRE PENNE 38

LA FIORITA 32

TRE FIORI 30

LIBERTAS 26

VIRTUS 25

PENNAROSSA 24

FOLGORE 23

FAETANO 22

FIORENTINO 19

MURATA 17

DOMAGNANO 17

SAN GIOVANNI 15

CAILUNGO 11

JUVENES/DOGANA 10

COSMOS 3




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