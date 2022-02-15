Campionato Sammarinese: risultati della 21ª giornata LIVE

FAETANO - FOLGORE (0-1) (0-1)
22' Docente Emilio (F)
CAILUNGO - SAN GIOVANNI (0-0) (1-1)
58' Muccioli Andrea (C)
71' Berardi Federico (SG)
Mercoledì 16 febbraio 20.15
MURATA - COSMOS (San Marino Stadium)
FIORENTINO - JUVENES/DOGANA (Acquaviva)
LA FIORITA - VIRTUS (Fiorentino)
TRE FIORI - DOMAGNANO (Domagnano)
TRE PENNE - LIBERTAS (Montecchio)
Riposa: Pennarossa
CLASSIFICA:
TRE PENNE 38
LA FIORITA 32
TRE FIORI 30
LIBERTAS 26
VIRTUS 25
PENNAROSSA 24
FAETANO 22
FOLGORE 20
FIORENTINO 19
MURATA 17
DOMAGNANO 17
SAN GIOVANNI 14
CAILUNGO 10
JUVENES/DOGANA 10
COSMOS 3