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Campionato Sammarinese: risultati della 21ª giornata LIVE

15 feb 2022
Campionato Sammarinese: risultati della 21ª giornata LIVE

FAETANO - FOLGORE (0-1) (0-1)

22' Docente Emilio (F) 


CAILUNGO - SAN GIOVANNI (0-0) (1-1)

58' Muccioli Andrea (C)

71' Berardi Federico (SG)


Mercoledì 16 febbraio 20.15

MURATA - COSMOS (San Marino Stadium)

FIORENTINO - JUVENES/DOGANA (Acquaviva)

LA FIORITA - VIRTUS (Fiorentino) 

TRE FIORI - DOMAGNANO  (Domagnano)

TRE PENNE - LIBERTAS (Montecchio)

Riposa: Pennarossa



CLASSIFICA:

TRE PENNE 38

LA FIORITA 32

TRE FIORI 30

LIBERTAS 26

VIRTUS 25

PENNAROSSA 24

FAETANO 22

FOLGORE 20

FIORENTINO 19

MURATA 17

DOMAGNANO 17

SAN GIOVANNI 14

CAILUNGO 10

JUVENES/DOGANA 10

COSMOS 3




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