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Campionato Sammarinese: risultati della 25^ giornata

8 mar 2022
Campionato Sammarinese: risultati della 25^ giornata

Campionato Sammarinese - 25ª giornata

Martedi 8 marzo ore 21.15

TRE PENNE - FOLGORE 0-0


VIRTUS - JUVENES/DOGANA 0-0


Mercoledì 9 marzo ore 21.15

COSMOS - SAN GIOVANNI (Montecchio)

TRE FIORI - CAILUNGO (Acquaviva)

MURATA - PENNAROSSA (Domagnano)

LIBERTAS - FIORENTINO (Dogana)

LA FIORITA - FAETANO (Fiorentino)

Riposa: DOMAGNANO


CLASSIFICA:

TRE PENNE 47

LA FIORITA 42

TRE FIORI 37

VIRTUS 35

FAETANO 32

PENNAROSSA 32

LIBERTAS 30

FOLGORE 27

FIORENTINO 22

MURATA 22

DOMAGNANO 22

SAN GIOVANNI 21

CAILUNGO 15

JUVENES/DOGANA 13

COSMOS 4

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