Campionato sammarinese: risultati e classifica della quarta giornata

TRE PENNE - CAILUNGO (2-1) 3-2
18'(r) Sorrentino Luca (TP)
26'(r) Urbinati Mattia (C)
34' Sorrentino Luca (TP)
67' Rossi Alessandro (C)
92' Sorrentino Luca (TP)
COSMOS - LIBERTAS (0-0) 0-2
64' Bernacci Marco (L)
74' Bernacci Marco (L)
DOMAGNANO - JUVENES/DOGANA (0-0) 0-2
54' Merli Davide (J/D))
Leardini respinge rigore a Baldini (J/D) al 75'
75' Baldini Matteo (J/D)
ORE 18.30
VIRTUS - FIORENTINO
Domenica 4 Ottobre 2020
SAN GIOVANNI - PENNAROSSA
MURATA - FOLGORE
TRE FIORI - FAETANO
Riposa: LA FIORITA
CLASSIFICA
TRE PENNE 12
LA FIORITA 9
LIBERTAS 9
SAN GIOVANNI 6
VIRTUS 5
DOMAGNANO 5
TRE FIORI 4
MURATA 4
JUVENES/DOGANA 4
PENNAROSSA 3
COSMOS 3
FIORENTINO 1
CAILUNGO 1
FAETANO 1
FOLGORE 0