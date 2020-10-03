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Campionato sammarinese: risultati e classifica della quarta giornata

3 ott 2020
Campionato sammarinese: risultati e classifica della quarta giornata

TRE PENNE - CAILUNGO (2-1) 3-2

18'(r) Sorrentino Luca (TP)

26'(r) Urbinati Mattia (C)

34' Sorrentino Luca (TP)

67' Rossi Alessandro (C)

92' Sorrentino Luca (TP)


COSMOS - LIBERTAS (0-0) 0-2

64' Bernacci Marco (L)

74' Bernacci Marco (L)


DOMAGNANO - JUVENES/DOGANA (0-0) 0-2

54' Merli Davide (J/D))

Leardini respinge rigore a Baldini (J/D) al 75'

75' Baldini Matteo (J/D)


ORE 18.30

VIRTUS - FIORENTINO


Domenica 4 Ottobre 2020

SAN GIOVANNI - PENNAROSSA

MURATA - FOLGORE

TRE FIORI - FAETANO


Riposa: LA FIORITA


CLASSIFICA

TRE PENNE 12

LA FIORITA 9

LIBERTAS 9

SAN GIOVANNI 6

VIRTUS 5

DOMAGNANO 5

TRE FIORI 4

MURATA 4

JUVENES/DOGANA 4

PENNAROSSA 3

COSMOS 3

FIORENTINO 1

CAILUNGO 1

FAETANO 1

FOLGORE 0



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