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Campionato Sammarinese: risultati FINALI

15 mar 2022
Campionato Sammarinese: risultati FINALI

Campionato sammarinese: recupero della 15à giornata 


LA FIORITA - FIORENTINO 0 - 0 


MURATA - VIRTUS 1 - 2 

61' Bruma (M) 

68' Raiola (V)

76' Tadzhybayev (V) 



LIBERTAS - FOLGORE 2 - 2 

34' Fraternali (L) 

37' Dormi (F)

62' Fedeli (F) 

93' Olcese (L) su rigore 






Mercoledì 16 marzo, ore 21.15 


COSMOS - PENNAROSSA

CAILUNGO - FAETANO

TRE FIORI - JUVENES/DOGANA

SAN GIOVANNI - DOMAGNANO


Riposa: Tre Penne





CLASSIFICA:

TRE PENNE 49

LA FIORITA 47

TRE FIORI 41

VIRTUS 40

PENNAROSSA 34

FAETANO 33

FOLGORE 32

LIBERTAS 32

FIORENTINO 27

DOMAGNANO 25

MURATA 23

SAN GIOVANNI 22

CAILUNGO 17

JUVENES/DOGANA 14

COSMOS 5




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