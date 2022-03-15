Campionato Sammarinese: risultati FINALI

Campionato sammarinese: recupero della 15à giornata
LA FIORITA - FIORENTINO 0 - 0
MURATA - VIRTUS 1 - 2
61' Bruma (M)
68' Raiola (V)
76' Tadzhybayev (V)
LIBERTAS - FOLGORE 2 - 2
34' Fraternali (L)
37' Dormi (F)
62' Fedeli (F)
93' Olcese (L) su rigore
Mercoledì 16 marzo, ore 21.15
COSMOS - PENNAROSSA
CAILUNGO - FAETANO
TRE FIORI - JUVENES/DOGANA
SAN GIOVANNI - DOMAGNANO
Riposa: Tre Penne
CLASSIFICA:
TRE PENNE 49
LA FIORITA 47
TRE FIORI 41
VIRTUS 40
PENNAROSSA 34
FAETANO 33
FOLGORE 32
LIBERTAS 32
FIORENTINO 27
DOMAGNANO 25
MURATA 23
SAN GIOVANNI 22
CAILUNGO 17
JUVENES/DOGANA 14
COSMOS 5