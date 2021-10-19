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Campionato Sammarinese: risultati FINALI della 5ª giornata

19 ott 2021
Campionato Sammarinese: risultati FINALI della 5ª giornata

Campionato Sammarinese - 5ª giornata


Martedì 19 ottobre ore 21.15


JUVENES/DOGANA - DOMAGNANO 2-1

33' Colonna (D) respinge il calcio di rigore di Giangrandi (J/D)

35' Antonio Tedesco (J/D)

53' Davide Merli (J/D)

91' Luca Olivieri (D)


FAETANO - SAN GIOVANNI 0-1

72' Alex De Biagi (SG)


Mercoledì 20 ottobre ore 21.15


LA FIORITA - TRE PENNE


CAILUNGO - FOLGORE


MURATA - LIBERTAS


TRE FIORI - PENNAROSSA


FIORENTINO - COSMOS


Riposa: VIRTUS


CLASSIFICA:

LA FIORITA 12

TRE PENNE 12

DOMAGNANO 12

PENNAROSSA 10

LIBERTAS 9

VIRTUS 6

SAN GIOVANNI 6

FIORENTINO 5

FOLGORE 4

JUVENES/DOGANA 4

TRE FIORI 3

FAETANO 3

MURATA 1

COSMOS 0

CAILUNGO 0

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