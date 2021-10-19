Campionato Sammarinese: risultati FINALI della 5ª giornata

Campionato Sammarinese - 5ª giornata
Martedì 19 ottobre ore 21.15
JUVENES/DOGANA - DOMAGNANO 2-1
33' Colonna (D) respinge il calcio di rigore di Giangrandi (J/D)
35' Antonio Tedesco (J/D)
53' Davide Merli (J/D)
91' Luca Olivieri (D)
FAETANO - SAN GIOVANNI 0-1
72' Alex De Biagi (SG)
Mercoledì 20 ottobre ore 21.15
LA FIORITA - TRE PENNE
CAILUNGO - FOLGORE
MURATA - LIBERTAS
TRE FIORI - PENNAROSSA
FIORENTINO - COSMOS
Riposa: VIRTUS
CLASSIFICA:
LA FIORITA 12
TRE PENNE 12
DOMAGNANO 12
PENNAROSSA 10
LIBERTAS 9
VIRTUS 6
SAN GIOVANNI 6
FIORENTINO 5
FOLGORE 4
JUVENES/DOGANA 4
TRE FIORI 3
FAETANO 3
MURATA 1
COSMOS 0
CAILUNGO 0
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