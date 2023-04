PLAY-OFF Campionato Sammarinese: sabato il via ai play-off

Dopo il primo verdetto stagionale, Tre Penne campione e qualificato al preliminare di Champions League, nel campionato sammarinese è tempo di play-off. Si comincia con i quarti di finale che prevedono gare di andata e ritorno. Due gli incontri in programma domani, entrambi con inizio alle 15. A Domagnano la gara più attesa tra il Tre Fiori e la Libertas. I gialloblu di Fiorentino sono chiamati a riscattare un finale di stagione davvero deludente e che ha portato alla risoluzione del contratto con il tecnico Andy Selva. Squadra affidata a Giorgio Leoni che si ritroverà come avversario Floriano Sperindio, allenatore che proprio alla guida del Tre Fiori si è preso la soddisfazioni migliori. A proposito di Libertas, i granata di Borgo Maggiore stanno attraversando un periodo di gran forma, come dimostrano le 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 giornate. A Montecchio invece, si affrontano Virtus e Folgore, ovvero la quarta e la settima della stagione regolare. I precedenti sorridono alla squadra di Luigi Bizzotto. Una vittoria e un pareggio in campionato e la qualificazione alla finale di Coppa Titano del 27 maggio. Due le sfide in programma domenica. A Dogana, il Cosmos dovrà vedersela con il coriaceo Faetano mentre a Montecchio si affronteranno La Fiorita e Juvenes/Dogana. Mercoledì 3 maggio, alle 20.45, le gare di ritorno.



