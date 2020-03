SECONDA FASE 10° Campionato Sammarinese: si gioca a porte chiuse la 10^ di ritorno Nel Q1 spicca Tre Penne – Folgore. Nel Q2 match clou Domagnano – Faetano

Con un provvedimento, necessario ma che non ha precedenti nella storia del calcio sammarinese si gioca, a porte chiuse, ma regolarmente la decima giornata della seconda fase del campionato sammarinese.

Domani ore 15 tocca al Q1 dove spicca lo scontro diretto Tre Penne – Folgore si gioca per la miglior posizione play off. Entrambe già qualificate alla fase finale Tre Penne a quota 15 e Folgore a quota 16 proveranno ad insidiare la leadership del Tre Fiori. La formazione di Cecchetti non ha un match facile contro un Murata che vuole a tutti i costi un posto nelle 6. Interessanti anche le partite tra Fiorita e Virtus con i neroverdi nelle stesse condizioni del Murata: se vogliono centrare i play off non possono sbagliare contro una Fiorita, già dentro, ma non per questo disposta a lasciare nulla. Chiude il sabato del Q1 il derby di Borgo Maggiore, Libertas – Cailungo. Una vittoria di una delle due potrebbe far rinascere speranze play off. Tutte le partite si giocheranno alle ore 15 e potrete seguirle in Diretta su Radio Stadio 103.2 a partire dalle 14.55. Domenica in campo il Q2, dove domina il match Domagnano – Faetano. La squadra di Renato Cioffi guarda tutti dall'alto dei suoi 19 punti, + 5 sul Pennarossa che osserverà il turno di riposo, e + 6 sul Domagnano che proprio da questa partita potrebbe trovare lo slancio per sorpassare il club di Chiesanuova e puntare al secondo posto che vale i play off. Gli altri due incontri: il derby di Serravalle, Cosmos – Juvenes/Dogana e Fiorentino – San Giovanni. Anche le gare del Q2 in diretta su Radio Stadio in questo caso sui 102.7. Ampi servizi di tutte le partite nei notiziari sportivi: TG Sport delle 19.15 di domani e in Domenica Sport in onda alle 19.50



I più letti della settimana: