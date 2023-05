ACQUAVIVA Campionato sammarinese: si giocano le partite di ritorno dei play off

Campionato sammarinese: si giocano le partite di ritorno dei play off.

In campo il ritorno delle semifinali playoff. Sarà Acquaviva ad ospitare entrambe le gare e alla fine dei novanta minuti si scoprirà chi si giocherà un posto in Europa. Si parte con La Fiorita-Virtus. Dopo che l’andata è terminata sul punteggio di 0 a 0. Domani il Cosmos – sempre ad Acquaviva e con calcio d’inizio alle 15:00 – affronta la Libertas forte del 2-0 dell’andata e del miglior piazzamento in stagione regolare.

Archiviate le semifinali, la prossima settimana andranno in scena le due finali: si comincia venerdì 19 maggio con la finalina del 4° e 5° posto, in programma ad Acquaviva alle ore 20:45; il giorno successivo, sempre ad Acquaviva alle 20:45 la finalissima che vale l’ambitissima qualificazione alle coppe europee.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: