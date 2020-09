Campionato Sammarinese: subito "big match" La Fiorita - Libertas

La presentazione

“E' un segnale di ripartenza per il calcio sammarinese” - questa la presentazione del presidente della FSGC Marco Tura al sorteggio dei calendari di Campionato Sammarinese e Coppa Titano. In campo si tornerà il prossimo weekend – 12-13 settembre – ma, intanto, i dirigenti delle 15 società hanno scoperto i primi avversari della nuova stagione. Non prima, però, delle consegne dei trofei a Tre Fiori – ottavo titolo della storia, il primo dal 2011 – e Fiorentino Futsal, il terzo consecutivo per il quintetto rossoblu. Sempre per quanto riguarda il calcio a 5, cambio denominazione per la coppa nazionale: da quest'anno si chiamerà Titano Futsal Cup. Poi sono stati svelati ed illustrati i nuovi loghi delle competizioni nostrane. Caratterizzati da uno stile “minimal”, entrambi richiamano elementi della storia di San Marino. Tutto questo, contorno giusto per il momento più atteso della serata, ovvero il sorteggio. Il Campionato Sammarinese, quest'anno, prevede il nuovo format a girone unico, richiesto dalle società ed accettato dalla Federazione.

Big match già nella prima giornata con La Fiorita che affronterà la Libertas, due tra le squadre che più si sono rinforzate durante il mercato estivo. Da tenere d'occhio anche Pennarossa – Folgore mentre il Tre Fiori, campione in carica, osserverà il turno di riposo e nella seconda giornata farà il posticipo del 22 settembre per recuperare dalle fatiche europee. Mantiene la vecchia formula, invece, la Coppa Titano: tabellone tennistico con partenza dagli ottavi di finale nella finestra infrasettimanale del 29 e 30 settembre. L'unica formazione già sicura dei quarti è il Tre Penne prima del ranking, le altre dovranno garantirsi l'accesso.

Nel servizio l'intervista a Marco Tura, presidente FSGC