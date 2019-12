Campionato: scatta la Seconda Fase

Sono gli incroci del Q1 ad aprire la prima giornata della Seconda Fase di campionato, che mette in palio gli otto pass validi per l’accesso ai play-off.

Oggi spicca la supersfida fra Tre Penne e Tre Fiori, due formazioni capaci di alzare un trofeo a testa nella stagione passata. In campo dalle 15 anche Murata e La Fiorita. Bianconeri e Gialloblù, infatti, si sono sfidati soltanto una settimana fa. Ad Acquaviva la sfida Virtus e Cailungo. Tornano a incrociarsi anche Libertas e Folgore, separate nella Prima Fase del campionato ma chiamate a condividere lo stesso raggruppamento da questo momento in poi. Domani sarà il giorno dedicato ai primi tre incroci del Q2.





