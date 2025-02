CAMPIONATO SAMMARINESE Campionato: si affrontano le prime 4 della classe Diciannovesima giornata nel Campionato Sammarinese: Pennarossa-Cosmos in diretta su San Marino RTV, occhi puntati su La Fiorita-Tre Fiori e Virtus-Fiorentino.

Sabato destinato alla lotta play-off, domenica riservata alle big. La 19^ giornata del Campionato Sammarinese si apre con quattro anticipi. Particolarmente interessante la sfida tra Pennarossa e Cosmos, soprattutto per i momenti di forma. Chiesanuova è fanalino di coda e a -8 dall'11° posto che significa spareggi ma viene da due pareggi in fila contro Folgore e Tre Penne. Dall'altra parte i gialloverdi sono in piena crisi: nonostante il cambio di guida tecnica – da Omar Lepri a Andy Selva – non si sono visti grandi miglioramenti. 2 punti nelle ultime 3 e un successo che manca addirittura dal 15 dicembre. Se potrà essere la volta buona - Pennarossa permettendo - lo si scoprirà alle 15, in un match tutto da vivere in diretta su San Marino RTV. In ottica play-off occhio anche a Faetano-San Giovanni, Libertas-San Marino Academy e Tre Penne-Domagnano, unico anticipo delle ore 18.

Quattro match domenicali: alle 18 c'è Cailungo-Folgore, alle 15 il piatto forte di questo turno con le prime 4 della classe che si incroceranno. Oltre a Murata-Juvenes/Dogana sono in programma infatti Virtus-Fiorentino (1^ contro 3^) e La Fiorita-Tre Fiori (2^ contro 4^). Ostacolo insidioso sulla strada della capolista, a caccia della tredicesima vittoria consecutiva in campionato. Acquaviva però è in un gran momento di forma, così come Montegiardino che di successi in fila ne ha infilati 5. I gialloblu di Girolomoni però possono contare su due dei tre capocannonieri: Prandelli e Bernardi, a quota 11 così come Ben Kacem del Cosmos.

