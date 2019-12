CALCIO Campionato: si apre la seconda fase, spicca Tre Penne-Tre Fiori e Folgore-Libertas

Il Q1 apre una settimana intesa del calcio sammarinese con due giornate di campionato e le gare di ritorno dei quarti di finale di Coppa Titano.

Sono quattro le partite che inaugurano la seconda fase. I punti, d'ora in avanti, conteranno tutti ed ogni partita diventerà decisiva per l'accesso ai play off scudetto. Sei delle otto squadre del Q1 avranno diritto ai quarti insieme alle prime due squadre del Q2. Nel programma del sabato spiccano su tutte due sfide già dal gusto play off.

A Domagnano Tre Fiori e Tre Penne si sfidano subito nella prima partita. La sfida che ha caratterizzato diverse finali scudetto e non solo mette in palio subito punti pesanti per centrare il piazzamento. L'altra super sfida di giornata è allo Stadio Federico Crescentini di Fiorentino tra Libertas e Folgore. Altra partita dal gusto play off tra due squadre di certo in piena corsa per un posto nelle prossime coppe europee.

A Montecchio i vicecampioni de La Fiorita sfidano il Murata. Due squadre che si conoscono bene, che il caso vuole si siano affrontate già la scorsa settimana nella partita vinta dal club di Montegiardino per 1-0. Un test importante per i bianconeri, tra le sorprese positive di questa prima parte di stagione, capaci di perdere sul campo solo contro La Fiorita, l'altro ko era arrivato a tavolino con la Folgore. I gialloblu di Montegiardino non hanno mai perso in questa stagione, chiudendo al primo posto il girone. Solo il Tre Penne ha fatto meglio vincendo tutte le partite giocate.

Completa il programma del sabato Virtus – Cailungo ad Acquaviva. Partita tra sorprese della stagione. La squadra di Bartoletti ha fatto molto bene nel girone B, nel quale era inserita anche la Virtus. Il precedente tra le due squadre ha visto il successo del Cailungo per 1-0.

Domenica si completa la prima giornata con le tre gare del Q2. In palio due posti. Il Cosmos osserva il turno di riposo. Il Faetano di Cioffi debutta a Domagnano contro la Juvenes/Dogana. Al Federico Crescentini il Fiorentino incontra il Pennarossa, mentre Domagnano e San Giovanni si sfideranno a Montecchio. Come detto le prime due ai play off, con rischio spareggio tra seconda e terza in caso di 4 o meno punti di distacco.



