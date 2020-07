CALCIO SAMMARINESE Campionato: si comincia il 12 settembre Il Comitato Federale ha deciso l'inizio della prossima stagione.

Il prossimo campionato sammarinese di calcio comincerà il 12 settembre. Lo ha deciso il Comitato Federale nella riunione che si è tenuta ieri sera con tutte le società del campionato di calcio. L'inizio della stagione era prevista per il 22 agosto ma lo spostamento delle partite delle Coppe Europee e la conferma delle date della Nations League ad inizio settembre, hanno spinto la Federcalcio ha posticipare l'inizio del campionato. Si disputeranno in un turno infrasettimanale, le gare di andata degli ottavi di finale di Coppa Titano, in programmate il 29 e 30 settembre. Il calendario del calcio sammarinese sarà sospeso per le festività natalizie nel periodo compreso fra il 19 dicembre e il 9 gennaio. Non si disputeranno, invece, le due supercoppe sammarinesi di calcio e di Futsal. Nei prossimi giorni Tre Fiori, Folgore e Tre Penne torneranno in campo per preparare gli appuntamenti delle coppe europee. Anche la Nazionali Maggiore e l' Under 21 riprenderanno la preparazione in vista dei rispettivi impegni di settembre.



