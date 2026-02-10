Campionato, si recupera la 15ª giornata

È tempo di recupero nel Campionato Sammarinese, con la 15ª giornata – rinviata a inizio gennaio per neve – che torna protagonista tra martedì e mercoledì sera. Lo sguardo, inevitabilmente, corre soprattutto lassù: Tre Fiori, Virtus e Tre Penne, le tre formazioni che stanno scandendo il ritmo del campionato. La capolista Tre Fiori scenderà in campo mercoledì ad Acquaviva contro un Pennarossa reduce dal ko allo scadere contro il Tre Penne, e senza vittorie da oltre due mesi. Dall'altra parte invece i gialloblu vengono da 8 vittorie consecutive, con altrettanti clean-sheet. E soprattutto un margine sulle rivali da mantenere: Pennarossa-Tre Fiori è da vivere in diretta su San Marino RTV dalle 21.15.

Non meno significativo l’impegno della Virtus, chiamata a confermare le proprie ambizioni nel confronto con una Libertas in netta crescita, che ha raccolto 10 punti nelle ultime 4. I campioni in carica invece sanno che ogni passo falso può pesare nel duello a distanza con il Tre Fiori. L’assenza dello squalificato Rinaldi obbligherà Bizzotto a rivedere qualcosa nel pacchetto arretrato, ma l’obiettivo resta chiaro: vincere per restare agganciati alla vetta.

Occhi puntati anche sul Tre Penne, terza forza del campionato, secondo per rendimento solo alla capolista. I biancazzurri affronteranno martedì il San Giovanni e andranno a caccia dell'ottavo successo in fila. La squadra di Tognacci, però, non può sbagliare per non perdere troppo terreno dalla zona spareggi.

Programma dell'ultima d'andata che si completa con Faetano-Cosmos, Murata-Juvenes/Dogana di martedì e Folgore-Domagnano, Cailungo-San Marino Academy e La Fiorita-Fiorentino 24 ore più tardi. Calcio d'inizio di tutti i match alle 21.15.









