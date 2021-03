Campionato: spicca Tre Penne-La Fiorita, Murata-Libertas in diretta su RTVSport Domenica alle 15 anche Pennarossa - Domagnano in diretta su RTVSport. Tutte le gare in diretta radio con Radio Stadio.

Archiviata la Coppa Titano, le squadre sammarinesi tornano a pensare al Campionato. Il programma del nono turno regala sfide di grande interesse nella corsa alle prime quattro posizioni che valgono l'accesso diretto al secondo turno dei play off. Giornata importante anche per il piazzamento play off: in tre punti ci sono ben 7 squadre. La Folgore è la quarta in classifica, ma nel week end osserverà il turno di riposo. Il big match di giornata è quello tra Tre Penne e La Fiorita. La squadra di Montegiardino ha sempre vinto in questo campionato, ha subito solo due reti e va spedita per chiudere in prima posizione. Il Tre Penne nel 2021 conta una vittoria e una sconfitta. Un risultato negativo potrebbe accorciare ancora di più la classifica. Nella rincorsa ai play off, fondamentale la partita di Acquaviva tra Murata e Libertas con la squadra di Borgo, seconda, ma con il turno di riposo ancora da osservare. Per i bianconeri partita decisiva per poter puntare a una delle quattro posizioni che permettono di saltare il primo turno play off. Una super partita tutta da seguire in diretta su RTVSport canale 93 digitale terrestre.

Nel sabato del Campionato Sammarinese si gioca anche Cosmos – Virtus. Probabilmente una delle ultime chiamate per la squadra di Serravalle per provare a recuperare. Avversario la squadra di Luigi Bizzotto reduce dal ko di misura contro il Tre Fiori e in piena corsa per le prime quattro posizioni. Completa il programma Tre Fiori – Juvenes/Dogana. I gialloblu di Matteo Cecchetti potrebbero superare la Folgore e prendersi il quarto posto, la squadra di Manuel Amati può con un successo puntare a qualcosa in più in classifica. I posticipi della domenica: San Giovanni - Fiorentino a Fiorentino, Faetano - Cailungo a Domagnano, Domagnano - Pennarossa a Montecchio in diretta su RTVSport canale 93 dalle 15.00. Tutte le gare in diretta radio con Radio Stadio.

