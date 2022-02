CALCIO SAMMARINESE Campionato : squadre in campo per il recupero della 14' giornata

Continua il tour de force delle squadre del Campionato Sammarinese. Questa sera Juvenes/Dogana-Cailungo e Pennarossa-La Fiorita aprono il programma relativo ai recuperi della 14' giornata. Si giocano dunque le gare della penultimo turno del girone di andata. Alle 21:15 Juvenes/Dogana – Cailungo è sfida che mette in palio le ultime speranze di rientrare nella corsa alla post-season. Cailungo avanti di due punti ed a tre dalla zona spareggi. Gara quindi decisiva per entrambe le squadre. L'altra gara che apre la giornata è Pennarossa – La Fiorita. I biancorossi di Chiesanuova guidati dall'ex Andy Selva occupano il quinto posto in classifica con la Libertas a quattro punti dalle posizioni che valgono già i quarti di finale. Per la squadra di Montegiardino fondamentale non perdere punti e difendere la seconda posizione che al pari della prima dà il diritto del doppio risultato nei play-off.

Si prosegue domani con cinque partite. La gara di cartello è di certo quella di Acquaviva dove la Virtus sfida il Tre Fiori. I neroverdi di Bizzotto sono reduci da due vittorie di fila e insieme alla squadra di Floriano Sperindio tra le formazioni con la condizione migliore visto i risultati recenti. Tutta da seguire anche Faetano – Tre Penne. La squadra di Stefano Ceci guida il campionato con un margine di 7 punti su La Fiorita e 8 sul Tre Fiori. I gialloblu di Faetano hanno vinto tre delle ultime quattro gare e rappresentano un avversario decisamente ostico. Domagnano – Libertas si gioca a Domagnano. Giallorossi in crisi di risultati, non vincono da cinque giornate, granata in serie da tre partite e in corsa per il quarto posto. Il derby tra Folgore e Cosmos vede ampiamente favorita la squadra di Falciano, i campioni in carica hanno perso contro la Virtus, i gialloverdi hanno raccolto solo tre punti in campionato. Fiorentino – San Giovanni si gioca a Montecchio. Rossoblu noni in classifica, contro un San Giovanni che occupa l'ultima posizione che vale gli spareggi. Riposa il Murata.

