Campionato, squadre in campo per l'ultima del 2019

l'anticipazione

E' tempo di Vacanze di Natale per tutti ed anche per i club del Campionato Sammarinese, non prima però di scendere in campo in questo weekend per l'ultima giornata del 2019, il secondo turno della Seconda Fase. Il sabato è esclusiva Q2: il big match è sicuramente quello tra il Pennarossa di Daniele Abbondanza e il Faetano dell'ex Rimini Renato Cioffi. Biancorossi e gialloblu sono anche le uniche due squadre ad aver conquistato i 3 punti nella prima giornata, una vittoria di una delle due potrebbe già essere sinonimo di "mini-fuga". Fa il suo esordio nel Q2, invece, il Cosmos che ha chiuso la prima fase a 0 ed ora attende il San Giovanni, capace di fermare sull'1-1 il Domagnano del nuovo tecnico Paolo Cangini. I Lupi saranno di scena ad Acquaviva contro la Juvenes/Dogana in uno scontro tra “deluse” e due formazioni che sicuramente si aspettavano di più in questo inizio di stagione.

Chi continua a far benissimo è il Tre Penne, fermato sul 3-3 dal Tre Fiori nel Q1 ma reduce dalle semifinali di Coppa Titano ottenute con estrema facilità contro il Cailungo. Biancazzurri in campo nel derby del castello di Città contro il Murata, mentre i rossoverdi di Bartoletti cercano pronto riscatto a Montecchio contro la Folgore, anch'essa tra le migliori 4 della coppa nazionale. Occhi puntati su La Fiorita – Libertas: Montegiardino è ancora imbattuta, 6 vittorie e 2 pareggi in campionato oltre ad essere stata la migliore difesa della Prima Fase. Numeri che spaventano e che devono mettere in guardia i granata allenati da Tognacci. Cerca il primo successo nel Q1 anche il Tre Fiori contro la Virtus, sempre calcio d'inizio alle ore 15.