CAMPIONATO Campionato: successi per La Fiorita e Libertas, Tre Fiori fuori dalle prime 4 Solo 4 i gol segnati nella domenica di campionato ma con alcuni verdetti importanti: il Tre Fiori è fuori dalle prime 4, il Faetano dalla corsa play-off. La Fiorita centra il dodicesimo successo su tredici, il granata Bernacci sale a quota 8 in stagione.

Il big match della quattordicesima giornata va a La Fiorita che centra il dodicesimo successo in 13 partite e condanna il Tre Fiori a giocarsi l'accesso ai quarti di finale dagli spareggi del 2 maggio. A Montecchio decide l'incornata vincente di Tommaso Guidi a metà ripresa, sul cross con il contagiri di Gasperoni. Per il resto poche emozioni e 3 punti importanti per Montegiardino e che fanno soprattutto morale ad una squadra che ha dominato la regular season.

Tra le prime 4 ci sarà anche la Libertas – da definire solo la posizione negli ultimi 90 minuti - avanti con l'ottavo centro stagionale di Marco Bernacci. Gli uomini di Papini costruiscono occasioni su occasioni ma non la chiudono e la Virtus sfiora un pareggio che alla fine, però, non arriva. Un altro verdetto di questo campionato riguarda il Faetano, in vantaggio ad inizio secondo tempo con il gol di Fall su assist di Barbuio ma fermato sull'1-1 dal San Giovanni per la clamorosa autorete di Mezgour a 2 dal 90'. Con questo pareggio i gialloblu sono definitivamente fuori dalla corsa ai play-off.

