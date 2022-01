Campionato, sulla ripresa pesa l'obbligo di green pass

Il nuovo Decreto emanato dal governo della Repubblica di San Marino allontana la ripresa del campionato di calcio o per lo meno impone una riflessione. E' quella che farà la FSGC nel Consiglio Federale di lunedì sera che sarà chiamato a decidere se e come ricominciare a giocare. Fermo per due settimane oltre la sosta natalizia, il campionato dovrebbe tornare nel week end del 22 e 23 gennaio, ma il condizionale è d'obbligo. Tra le disposizioni del Decreto Legge infatti c'è quella che prevede l'obbligo di Super Green Pass per poter praticare sport di contatto. Il tampone cui i calciatori non vaccinati si sottoponevano prima delle partite dunque non è più sufficiente. E quasi tutti i club si trovano così nella condizione di dover rinunciare per almeno due settimane ai tesserati che non hanno completato il ciclo vaccinale. Si fa strada quindi l'ipotesi di prolungare ulteriormente la sosta fino alla prima data utile di febbraio, ma anche questa soluzione oltre a non accontentare tutti non risolverebbe il problema. Anzi, forse ne creerebbe uno più grande ancora. Ricominciare il prossimo fine settimana vuol già dire recuperare 3 giornate saltate, procrastinare ancora significherebbe aggiungerne 2 per un totale di 5. Con il calendario molto pieno, la seconda parte di stagione rischierebbe di non trovare date a sufficienza, tanto da far esplodere la necessità di un ritocco alla formula. Accorciare in qualche modo il campionato o snellire i play off. Ma anche qui trovare la quadra, mettere tutti d'accordo sarebbe un'operazione titanica. i club riflettono, la Federazione pure. Lunedì sera se ne capirà di più.