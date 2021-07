CALCIOMERCATO Campionato: tante le operazioni delle squadre nelle ultime ore

Entra nel vivo la sessione del mercato sammarinese. Il Faetano rinnova il suo organigramma. Il nuovo direttore sportivo è Raffaele Barretta, che sarà aiutato dalla consulenza tecnica di Pietro Tamai, già ds al Rimini. Ufficializzato anche il nuovo allenatore, si tratta di di Danilo Girolomoni affiancato dal vice Massimo Vandi. Completano lo staff tecnico il preparatore atletico Rodrigo Baldelli, il preparatore dei portieri Fabio Finucci e il massaggiatore Amerigo Ricci.

[Banner_Google_ADS]



Il San Giovanni si muove tra conferme e nuovi arrivi. Rimane in rossonero il difensore dell'Under 21 Giacomo Conti. Ufficiali invece gli acquisti di Luca Angelini, difensore centrale, l'anno scorso in forza al Tre Fiori e del giovane attaccante classe 1999 Lorenzo Montebelli, ex Tropical Coriano. Colpo della Libertas, che pesca nuovamente in casa Tre Penne: dopo Alex Gasperoni, si unisce ai granata anche Luca Patregnani. La formazione di Borgo Maggiore dovrebbe rinforzarsi ulteriormente, il nome più vicino, al momento, è quello del difensore ex Riccione Calcio Antonio Galesi.

Continua a muoversi anche il mercato della Virtus di Luigi Bizzotto, che dopo aver presentato Luca Sorrentino, prende dal Cailungo l'attaccante Oleksandr Tadzhybayev. Infine sul fronte cessioni, il Domagnano sui suoi profili social ha salutato Guido Ghetti, ringraziandolo per le stagioni passate assieme.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: