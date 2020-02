CAMPIONATO Campionato: Tre Fiori e Tre Penne a braccetto in vetta, uragano Folgore Cambio di guardia nel Q1, il Tre Fiori vince il big match con La Fiorita e passa in testa così come il Tre Penne. Successi anche per Folgore - 5-0 contro il Murata - e Virtus - 3-2 con la Libertas -.

Il derby cromatico tra La Fiorita ed il Tre Fiori va ai gialloblu allenati da Matteo Cecchetti anche se, a passare in vantaggio, è proprio Montegiardino con l'acuto di Mirco Vassallo. Nella sfida tra bomber non poteva mancare però Andrea Compagno che rimette in piedi tutto con un gran colpo di testa. Ancora prima del 45' il Tre Fiori la ribalta: Lounseny Kalissa – all'esordio con la squadra di Fiorentino – trova il 2-1 che reggerà fino al 90' nonostante le due espulsioni nel finale di match per Nicola Della Valle e per lo stesso Compagno.

Tre Fiori in vetta al Q1 così come l'altro “Tre” del calcio sammarinese: il Tre Penne di Stefano Ceci ha ragione del Cailungo con il centro di Nicola Gai a metà della prima frazione di gioco. 11 punti per le due capolista, a 10 c'è La Fiorita e a 9 c'è la Folgore che travolge il Murata con un netto 5-0. Il rigore di Sartori apre le marcature, in altri 6 minuti i giallorossoneri trovano altre due reti. Una è di pregevole fattura con la demivolèe di Nucci dal limite dell'area, l'altra è l'ennesimo timbro in stagione di Imre Badalassi. L'ex attaccante del Tre Fiori si ripete anche alla mezz'ora di gioco firmando la personale doppietta ed il quadruplo vantaggio. La squadra di Achille Fabbri non da segnali di ripresa e, nel secondo tempo, arriva anche la “manita” con Marco Bernardi, al primo gol in maglia Folgore dopo il ritorno dal Domagnano.

Più sudata, invece, la vittoria – ed è la prima in questa Seconda Fase – per la Virtus che rimonta la Libertas, avanti con la punizione di Brandino. Babbini impatta il risultato poco dopo ma l'asse Buda-Brandino-Morelli ristabilisce le distanze a favore dei granata con la rete del numero 21. La rimonta, quindi, si concretizza negli ultimi 45 minuti, sempre da calcio piazzato. Nicola Angeli piazza il colpo del nuovo pareggio, mentre l'incornata di Cristian Babbini – doppietta per il difensore neroverde – vale i primi 3 punti del Q1 per la banda di Gigi Bizzotto.



