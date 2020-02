Campionato: Tre Fiori in fuga trascinato da Andrea Compagno

Il big match di giornata tra Tre Penne e La Fiorita termina in parità. Succede tutto nel finale di partita, con la squadra di Montegiardino che passa in vantaggio con la rete di Mirco Vassallo all'83 minuto. Giusto il tempo di rimettere palla al centro che il Tre Penne la pareggia con Luca Sorrentino che sfrutta l'errore della difesa gialloblu con il retropassaggio di Gasperoni che favorisce il giocatore del Tre Penne che appoggia a porta vuota.

Del pari approfitta il Tre Fiori che batte la Libertas 4-1. Grande protagonista Andrea Compagno autore di una tripletta nei primi 30 minuti. L'attaccante gialloblu la sblocca dopo 2 minuti su punizione. Al 19' è già 2-0 e doppietta con un pallonetto sul portiere in uscita. Alla mezzora hat-trick di Andrea Compagno con un grandissimo colpo di testa. Prima della fine di temo il Tre Fiori è già sul 4-0 con Bojan Gjurchinoski. Sfida chiusa dopo 45 minuti, nella ripresa il gol della bandiera con Giorgio Mariotti.

Pari per 1-1 tra Cailungo e Murata. Bianconeri in vantaggio con Diedhiou che ribadisce in rete la respinta del portiere al 20'. Il Cailungo la pareggia al 26' con Michele Rossi con un colpo di testa. Vince la Folgore 2-1 con la Virtus. La squadra di Falciano va in vantaggio con Daniel Piscaglia al 9' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. A metà del primo tempo il raddoppio di Imre Badalassi che concretizza in rete il cross dalla sinistra. Nel finale di gara la Virtus prova a riaprire la sfida con Simone Brigliadori che accorcia. La Folgore tiene e vince 2-1.