Campionato: Tre Fiori sempre a punteggio pieno

La squadra di Girolomoni vince e torna al comando davanti a Tre Penne e Virtus

Questi i risultati della quinta giornata di Campionato Sammarinese: 

MURATA - LIBERTAS (1-0) 1-1

29 N'dre (M) 69 Severi (L)

DOMAGNANO - TRE FIORI (0-1) 0-1

25 Prandelli (TF)

TRE PENNE - PENNAROSSA (1-0) 2-0

43 Gregorio (TP) 85 Turchetta (TP)

FOLGORE - FIORENTINO (2-0) 3-0

4 Daidola (FO) 18 Ura (FO) 57 Daidola (FO)

CAILUNGO - FAETANO (0-0) 0-1

90+5 Gachewicz (F)

SAN GIOVANNI - COSMOS (0-1) 0-3

25 (r) Islamaj (C) 68 Ceccaroli (C) 86 Gjurchinoski (C)

JUVENES/DOGANA - LA FIORITA (0-0) 2-2

61 (r) Aprea (JD) 75 Aprea (JD) 85 (r) Guidi (LF) 90+1 Vitalioli (LF)

SAN MARINO ACADEMY-VIRTUS (0-1) 0-2

21 Amati (V) 66 Buonocunto (V)


