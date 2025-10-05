Campionato: Tre Fiori sempre a punteggio pieno
La squadra di Girolomoni vince e torna al comando davanti a Tre Penne e Virtus
Questi i risultati della quinta giornata di Campionato Sammarinese:
MURATA - LIBERTAS (1-0) 1-1
29 N'dre (M) 69 Severi (L)
DOMAGNANO - TRE FIORI (0-1) 0-1
25 Prandelli (TF)
TRE PENNE - PENNAROSSA (1-0) 2-0
43 Gregorio (TP) 85 Turchetta (TP)
FOLGORE - FIORENTINO (2-0) 3-0
4 Daidola (FO) 18 Ura (FO) 57 Daidola (FO)
CAILUNGO - FAETANO (0-0) 0-1
90+5 Gachewicz (F)
SAN GIOVANNI - COSMOS (0-1) 0-3
25 (r) Islamaj (C) 68 Ceccaroli (C) 86 Gjurchinoski (C)
JUVENES/DOGANA - LA FIORITA (0-0) 2-2
61 (r) Aprea (JD) 75 Aprea (JD) 85 (r) Guidi (LF) 90+1 Vitalioli (LF)
SAN MARINO ACADEMY-VIRTUS (0-1) 0-2
21 Amati (V) 66 Buonocunto (V)
