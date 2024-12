CAMPIONATO SAMMARINESE Campionato: Tre Fiori-Virtus e Cosmos-Fiorentino piatto forte del 14° turno Al via la 14^ giornata del Campionato Sammarinese, l'ultima prima della sosta natalizia. Sabato in campo Virtus e La Fiorita impegnate contro Tre Fiori e Juvenes/Dogana, domenica tocca al Cosmos contro il Fiorentino.

90 minuti alla sosta natalizia e le squadre del Campionato Sammarinese vogliono farsi un bel regalo, in vista del nuovo anno. La 14^ giornata parte sabato alle 15 con tre anticipi: dopo il pareggio con la Folgore, La Fiorita vuol ripartire contro una Juvenes/Dogana a caccia di punti per rientrare nella lotta play-off. I precedenti sorridono a Montegiardino, vincente nei due impegni di Coppa Titano. La stessa Folgore invece sarà impegnata contro una Libertas in crisi, reduce da quattro sconfitte consecutive. Sempre alle 15 si gioca anche Tre Penne-San Marino Academy: entrambe vengono da una vittoria e vogliono chiudere il 2024 nel migliore dei modi. Città per rilanciarsi, l'Under 22 per risalire la china. Match da vivere in diretta su San Marino RTV. Alle 18 il big match tra Tre Fiori e Virtus, due tra le formazioni più in salute. Sette vittorie in fila per Acquaviva che vuol mantenere la vetta, cinque nelle ultime sette per i gialloblu trascinati dal capocannoniere Prandelli. Un'ora più tardi - alle 19 - c'è Faetano-Murata con i bianconeri freschi di cambio alla presidenza dopo il “terremoto” degli ultimi giorni.

Sono tre i posticipi domenicali, tutti alle 15: occhi puntati sicuramente su Cosmos-Fiorentino. I gialloverdi sono terzi a quota 27, la banda Tarini – sorpresa di questo campionato - segue a -1. Ultima spiaggia per Pennarossa e Cailungo, chiude il programma Domagnano-San Giovanni.

