Campionato: Tre Penne campione d'inverno, 6 gol al Domagnano

L'eliminazione in Coppa Titano è vendicata: il Tre Penne travolge il Domagnano – suo giustiziere ai quarti – e si laurea campione d'inverno con due giornate d'anticipo, volando a +9 su Tre Fiori e La Fiorita. Festival del gol biancazzurro che inizia al 20' con Luca Ceccaroli, bravo a finalizzare una bella azione corale. L'ex della partita si ripete qualche minuto dopo con quello che sembra essere diventato il suo marchio di fabbrica: colpo da biliardo all'angolino e nulla da fare per il portiere avversario. Doppietta per l'11 di Stefano Ceci, imitato a stretto giro di posta da Alessandro Chiurato che prima approfitta di un errore della retroguardia giallorossa per firmare il tris e poi concede anche il poker dopo una serie di batti e ribatti. Sul tabellino dei marcatori non poteva mancare Imre Badalassi: il capocannoniere fa 18 in campionato dopo l'assist di tacco di Nicola Gai. Definitivo 6-0 ad opera di Piero Cauterucci e il Tre Penne è sempre più su.

Risale la classifica anche il Faetano che, grazie al 2-1 contro il Murata, si mette dietro 3 squadre. Successo ipotecato già nella prima frazione di gioco: Alessandro Pini si fa tutto il campo e batte Simone Benedettini alla mezz'ora. Cinque minuti più tardi Cavalieri raccoglie il cross basso dalla destra e raddoppia. Alberigi accorcia le distanze nella ripresa ma non basta, per i bianconeri è la quarta partita senza vittorie. Termina 1-1, invece, il big match tra Libertas e Pennarossa: Pesaresi porta avanti i granata con un bel tocco d'esterno, Mattia Stefanelli risponde a 3 dal 90' incornando il cross di Martin dalla sinistra.