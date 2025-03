Campionato: Tre Penne-Cosmos per i play-off

Sette giornate al termine e un Campionato Sammarinese spezzato in tre tronconi: la lotta Scudetto, quella per i play-off e quella per gli spareggi. In quest'ultima occhi puntati su Domagnano-Faetano. Le vittorie con Libertas e Cailungo dello scorso turno hanno permesso a gialloblu e giallorossi di blindare gli ultimi due posti disponibili: lo scontro diretto sarà in diretta sabato alle 15 su San Marino RTV. Alla stessa ora anche Pennarossa-Libertas e Cailungo-Fiorentino, con Murata-Folgore posticipo delle 18.

Farà attenzione al risultato di quest'ultima il Tre Fiori, impegnato domenica alle 15 contro la Juvenes/Dogana. In ottica terza posizione, i ragazzi di Lasagni e quelli di Girolomoni sono divisi da appena un punto. Un buon piazzamento permetterebbe un vantaggio in vista della post-season che assegna un pass alla prossima Conference League. A cavallo tra play-off e spareggi, invece, molto interessante la sfida tra Tre Penne e Cosmos, due delle “deluse” di questo campionato. Città è avanti di due punti, Serravalle punta al sorpasso per prendersi la settima posizione.

Infine, il duello per lo Scudetto: alle 15 la Virtus è impegnata nel testacoda contro la San Marino Academy con la concreta possibilità di portarsi a +8 per qualche ora. Toccherà a La Fiorita - alle 18 - mantenersi a contatto e, perché no, provare ad accorciare se possibile. Non sarà semplice però: di fronte ci sarà il San Giovanni in serie utile da 7 partite e senza ko da quasi due mesi.