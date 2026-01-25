CAMPIONATO SAMMARINESE
Campionato: Tre Penne di rigore contro l'Academy
La squadra di Città soffre, ma vince con un penalty di Errico al 92'. Successo anche per la Virtus.
Questi i risultati della 18' giornata di Campionato Sammarinese:
Cailungo-Libertas 1-2,
Juvenes/Dogana-Tre Fiori 0-2,
Murata-La Fiorita 0-2
e
Fiorentino-San Giovanni 0-1,
Domagnano-Cosmos 0-3,
San Marino Academy-Tre Penne 2-3,
Virtus-Pennarossa 3-1.
Faetano-Folgore rinviata per nebbia si recupera martedì 27 alle 20:45 ad Acquaviva.
