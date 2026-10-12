Campionato, Tre Penne e Folgore in vetta: Virtus travolgente, Cosmos vince il derby
Quinta giornata ricca di gol: la Virtus batte 5-0 la San Marino Academy, Ruiz e Pieri decidono contro il Domagnano e Sartini firma il derby di Serravalle
Tre Penne a punteggio pieno, Virtus travolgente e Cosmos vincente nel derby di Serravalle. La quinta giornata del Campionato Sammarinese 2026-27 conferma le ambizioni delle protagoniste, con il Tre Penne che conquista la quinta vittoria consecutiva e aggancia la Folgore in vetta alla classifica.
Al “Federico Crescentini” la squadra di Giovanni Bonini supera la resistenza del Domagnano soltanto nella parte conclusiva dell'incontro, dopo una lunga supremazia e numerose occasioni non concretizzate. Decisiva l'espulsione di Rigoni, che lascia il Domagnano in inferiorità numerica. Al 79' Ruiz rompe l'equilibrio con quello che il comunicato federale definisce un “mancino al tritolo”, un tiro dalla distanza di potenza e precisione. Cinque minuti più tardi Pieri trova la rete della tranquillità. Per il Tre Penne anche tre legni colpiti nel corso della partita.
Nessun problema per la Virtus, che travolge 5-0 la San Marino Academy ad Acquaviva, chiudendo virtualmente la sfida già nel primo tempo. Madonna apre le marcature dopo dieci minuti, seguito dalla punizione di Amati al 24'. Alla mezz'ora Piscitella firma il tris, prima del quarto gol di Lisanti. Nella ripresa Buonocunto trasforma al 50' il rigore conquistato da Lisanti e completa la cinquina della formazione allenata da Muratori.
Il Cosmos conquista invece il derby contro la Juvenes Dogana grazie a Nicola Sartini, decisivo al 75' con un colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Cremonini. Una sfida equilibrata e combattuta, risolta dall'ex di turno alla sua prima partita da avversario. Nel recupero la Juvenes Dogana resta anche in dieci per l'espulsione diretta di Amadori, autore di un colpo proibito ai danni di Bottoni.
Nel quadro della quinta giornata spiccano inoltre il 6-0 del Fiorentino sul Faetano, il 5-1 della Folgore sul Pennarossa e il 3-0 della Fiorita sul Murata. Successi anche per Libertas, 2-1 sul Cailungo, e Tre Fiori, 1-0 contro il San Giovanni.
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