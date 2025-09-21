TV LIVE ·
Campionato: Tre Penne e Tre Fiori a punteggio pieno

La Fiorita porta la classifica col segno positivo, la Virtus insegue.

di Elia Gorini
21 set 2025
Foto: FSGC/MovieByDaniels |
Questi i risultati della terza giornata di campionato sammarinese:

FOLGORE - FAETANO (0-0) 2-0

46 Daidola (FO)

55 Daidola (FO)

TRE FIORI - JUVENES/DOGANA (0-0) 1-0

88 Bernardi (TF)

LA FIORITA - MURATA (0-0) 3-1

50 Mazzotti (L)

74(r) Affonso (L)

90+4 Dormi (L)

90+6(r) Salemme (M)

TRE PENNE - SAN MARINO ACADEMY (1-0) 1-0

35 Mazzei

SAN GIOVANNI - FIORENTINO (0-1) 1-1

38 Fratini (F) 53 Boldrini (S)

PENNAROSSA - VIRTUS (0-1) 0-3

29 Zenoni (V)

52 Buonocunto (V)

67 Amati (V)

COSMOS - DOMAGNANO (0-0) 0-0

LIBERTAS - CAILUNGO (0-1) 0-1

42 Bua (C)





Riproduzione riservata ©

