CAMPIONATO SAMMARINESE
Campionato: Tre Penne e Tre Fiori a punteggio pieno
La Fiorita porta la classifica col segno positivo, la Virtus insegue.
Questi i risultati della terza giornata di campionato sammarinese:
FOLGORE - FAETANO (0-0) 2-0
46 Daidola (FO)
55 Daidola (FO)
TRE FIORI - JUVENES/DOGANA (0-0) 1-0
88 Bernardi (TF)
LA FIORITA - MURATA (0-0) 3-1
50 Mazzotti (L)
74(r) Affonso (L)
90+4 Dormi (L)
90+6(r) Salemme (M)
TRE PENNE - SAN MARINO ACADEMY (1-0) 1-0
35 Mazzei
SAN GIOVANNI - FIORENTINO (0-1) 1-1
38 Fratini (F) 53 Boldrini (S)
PENNAROSSA - VIRTUS (0-1) 0-3
29 Zenoni (V)
52 Buonocunto (V)
67 Amati (V)
COSMOS - DOMAGNANO (0-0) 0-0
LIBERTAS - CAILUNGO (0-1) 0-1
42 Bua (C)
