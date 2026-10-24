Campionato: Tre Penne fermato dal Tre Fiori, la Virtus vince e raggiunge il primo posto

Tre Penne e Virtus appaiate in testa al Campionato Sammarinese 2026-2027 dopo gli anticipi della sesta giornata. La formazione di Città interrompe la serie di vittorie consecutive pareggiando 0-0 contro il Tre Fiori, mentre i neroverdi di Acquaviva conquistano il quinto successo di fila superando 1-0 la Juvenes Dogana.

A Montecchio è il Tre Fiori a creare le occasioni migliori, ma trova sulla propria strada un Andreani decisivo tra i pali. Il portiere del Tre Penne salva il risultato già al 5' su Ben Kacem e si ripete all'88' sulla conclusione dalla distanza di Sami. Il pareggio senza reti consente ai biancoazzurri di mantenere il primato, ora condiviso con la Virtus. Il Tre Fiori resta a tre punti dalla vetta.

A Fiorentino è Badalassi a decidere la sfida tra Virtus e Juvenes Dogana. L'ex attaccante del Tre Penne firma al 63' il gol vittoria con un colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Buonocunto. Per i neroverdi è la quinta vittoria consecutiva. La Folgore, impegnata domenica contro la Libertas, resta momentaneamente a un punto dalla coppia di testa.

Successo netto anche per il Cosmos, che travolge 4-0 la San Marino Academy e conquista la quarta vittoria consecutiva. Protagonista assoluto Guidotti, autore di una tripletta e nuovo capocannoniere del torneo con sei reti. A completare il tabellino Cremonini, a segno in apertura e autore anche di tre assist. Il Cosmos sale così al quarto posto, a pari punti con il Tre Fiori.

Spettacolo ed emozioni anche nella sfida tra Pennarossa e San Giovanni, terminata 2-2. Rossoneri avanti con D'Orsi, immediata risposta di Guida. Nonostante l'espulsione di Zanni al 34', il San Giovanni torna in vantaggio nella ripresa con Osmani, ma Mema trova il pareggio per il Pennarossa in pieno recupero.

La sesta giornata prosegue oggi, sabato 24 ottobre, con Murata-Domagnano e Fiorentino-Cailungo, entrambe alle 15. Quest'ultima sfida sarà trasmessa in diretta su San Marino Rtv. Domenica, allo stesso orario, in programma Libertas-Folgore e Faetano-La Fiorita. Tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming su Titani.tv.







