CAMPIONATO SAMMARINESE Campionato: Tre Penne, Pennarossa e Domagnano a punteggio pieno Sono solo 7 i gol segnati nel sabato di campionato sammarinese. Tre Penne, Pennarossa e Domagnano volano a punteggio pieno mentre la Folgore campione in carica viene fermata sull'1-1 dal Fiorentino.

Un solo punto in due partite non è certamente quello che la Folgore si aspettava a inizio campionato, sotto poco dopo la mezz'ora con il Fiorentino per effetto dell'ennesima rete di Ben Kacem. L'attaccante marocchino, dopo la tripletta all'esordio, si ripete e supera Bicchiarelli con il pallonetto che vale l'1-0 e il quarto gol in soli due match. Un minuto dopo, però, gli uomini di Omar Lepri pareggiano immediatamente con Fabio Sottile, colui che aveva regalato lo Scudetto a Falciano. Il risultato non cambierà più e i giallorossoneri rallentano.

Chi, invece, non ferma la propria corsa dopo due giornate sono 3 squadre ancora a punteggio pieno: Tre Penne, Pennarossa e Domagnano. Ai biancazzurri di Stefano Ceci basta il secondo centro consecutivo di Imre Badalassi per superare la Juvenes/Dogana: colpo di testa imperioso su cross di Gai. Vittoria di misura anche per Chiesanuova: contro il San Giovanni, decide l'inzuccata del nuovo acquisto Filippo Tamburini ad inizio secondo tempo. La squadra di Andy Selva rimane anche in 10 per l'espulsione di Righi ma porta a casa 3 punti fondamentali ed il secondo 1-0 di fila. Dilaga nella ripresa, poi, il Domagnano che, dopo lo "scherzetto" alla Folgore, regola il Cailungo con un netto 3-0. Grande protagonista del match è Bara, con l'attaccante nato in Burkina Faso autore di una doppietta nel giro di un quarto d'ora. Tris definitivo con Fancellu in pieno recupero e i Lupi mandano già un chiaro segnale alle pretendenti.

