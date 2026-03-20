Campionato, turno di svolta: La Fiorita, Folgore e Domagnano sfidano le prime tre

La settimana da sogno del Tre Fiori si chiude con l'ultimo scontro al vertice del proprio campionato, passo finale di un tour de force che, se completato con successo, porterebbe a uno scollinamento nella stagione gialloblù, visto che i restanti avversari sarebbero tutti più abbordabili. Dopo il doppio successo sulla Virtus, domenica alle 15, in diretta su Rtv, ci sarà la sfida a La Fiorita, lo stesso avversario che il gruppo di Girolomoni troverà in finale di Coppa Titano.

Sarà però una giornata tosta per tutte e tre le contendenti al titolo, in un strano intreccio del destino che le vedrà sfidare le squadre dal quarto al sesto posto. Al Tre Penne toccherà una Folgore ancora arrabbiata per l'arbitraggio dello scorso turno e ora a solo +2 rispetto a La Fiorita, quinta. Dal canto proprio, la squadra di Città arriva da un filotto di 12 vittorie e un pareggio, che l'ha riportata al secondo posto, e non ha intenzione di fermare la propria corsa.

E poi c'è la Virtus, reduce da due mazzate pesantissime, che ora rischia di concludere la stagione con la sola – si fa per dire – aggiunta della Supercoppa alla propria bacheca. Il tempo stringe per i neroverdi, che hanno tre punti da recuperare e due turni durissimi: prima di pensare al Tre Penne, ci sarà però da superare il Domagnano, sesto, che ha ritrovato il feeling con la vittoria e all'andata interruppe l'imbattibilità di Acquaviva.

Per quanto riguarda la lotta playoff, sabato, alle 15, seguiremo in diretta Cosmos – Cailungo, coi gialloverdi che hanno un gran bisogno di punti per risalire, mentre la sfida di cartello sarà, sempre di sabato, Libertas – Fiorentino, la decima e la settima, entrambi reduci da due successi. Chiuderanno il programma del sabato San Giovanni – Faetano, altra partita molto importante in chiave post season, e Pennarossa – Murata, con Chiesanuova alla disperata ricerca di un successo. Domenica, infine, la Juvenes Dogana troverà la San Marino Academy Under 22, per provare a ripartire in campionato dopo essere uscita dalla Coppa Titano a solo un passo dalla finale.







