Campionato: turno infrasettimanale per i recuperi della 17' giornata

Sono tre le partite che aprono il programma dell'ultimo turno da recuperare di Campionato Sammarinese. Si giocano, con fischio d'inizio alle 21:15 le partite della 17' giornata. Ad Acquaviva il Cailungo rincorre il sogno di rientrare tra le 12 squadre qualificate per la fase finale della stagione. I rossoverdi sono a 4 punti dal San Giovanni e contro il Domagnano devono cercare i tre punti per continuare a crederci. Dall'altra parte i giallorossi, che sono reduci dalla bella vittoria contro la Folgore, cercano continuità di risultati. A Fiorentino si sfidano Faetano e Libertas. Gialloblu e granata hanno già raggiunto gli spareggi e nelle ultime giornate si giocano il miglior piazzamento, che vale due risultati su tre negli scontri diretti. Il Faetano è avanti di quattro punti e reduce da due vittorie. Completa il programma di questa sera Folgore – Fiorentino. I campioni di San Marino sono reduci da un ko, mentre i rossoblu dalla netta vittoria contro il Cailungo. Fiorentino a un passo dal pass per gli spareggi e con obiettivo migliorare la posizione.

Domani si completa la giornata di recupero con il Tre Fiori fermo per il riposo, la Virtus ha una grande occasione contro il Cosmos fanalino di coda per il sorpasso ai danni del club di Fiorentino che occupa la terza posizione. Il Tre Penne reduce dal ko contro i neroverdi di Acquaviva puntano alla difesa della posizione, la seconda, che come la prima, da diritto nei quarti e in semifinali al doppio risultato per passare il turno. Stesso discorso per La Fiorita che sfida il Murata. I bianconeri hanno pareggiato le ultime due partite, hanno cinque punti di vantaggio sul Cailungo, ma devono riposare. Completa la giornata San Giovanni – Pennarossa. La squadra di Andy Selva è in lotta per rientrare nelle prime quattro posizioni, con la Virtus lontana appena tre punti, il San Giovanni deve guardarsi le spalle.