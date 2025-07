CAMPIONATO SAMMARINESE Campionato: ufficializzati campi e orari della prima giornata Virtus - La Fiorita è in programma sabato 30 agosto alle 17:30

L'aria estiva del calcio sammarinese è ancora quella europea con la Virtus che giovedì prossimo scenderà in campo per il terzo turno di qualificazione alla prossima Conference League, ma il conto alla rovescia per l'inizio del Campionato Sammarinese 2025/2026 è già iniziato. Si giocherà tra venerdì 29 e sabato 30 agosto, per favorire i successivi impegni delle Nazionali di San Marino nelle qualificazioni ai mondiali e agli europei under 21. Il programma del venerdì sera, con calcio d'inizio alle 21:15, prevede: San Giovanni-Juvenes/Dogana ad Acquaviva, Libertas-San Marino Academy allo Stadio Ezio Conti di Dogana, Tre Penne-Fiorentino a Montecchio e Murata-Faetano a Domagnano.

Si giocheranno invece nel pomeriggio di sabato le restanti quattro gare della prima giornata con fischio d'inizio alle 17:30. Il big match del turno tra Virtus e La Fiorita a Dogana. Cosmos-Tre Fiori ad Acquaviva, Pennarossa-Domagnano a Domagnano e per completare la giornata Folgore-Cailungo a Montecchio.

