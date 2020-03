Campionato: variazione di campi per due gare

Campionato: variazione di campi per due gare.

Per quanto riguarda la giornata di Campionato Sammarinese, cambiano le sedi di gara di due partite. Domani, La Fiorita - Virtus si giocherà allo Stadio Ezio Conti di Dogana, mentre Domagnano - Faetano in programma per domenica si giocherà ad Acquaviva.



I più letti della settimana: