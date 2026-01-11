CAMPIONATO SAMMARINESE Campionato: verso la ripresa dell'attività Nel prossimo week-end si torna in campo per la prima di ritorno del campionato di calcio.

Il rinvio dell'ultima giornata di Campionato Sammarinese non ha permesso di assegnare il platonico titolo di campione d'inverno del calcio. La sosta forzata a causa dell'abbondante nevicata dei giorni scorsi ha di fatto prolungato la pausa natalizia anche dell'attività del futsal, con due giornate da recuperare. Il campionato di calcio ripartirà nel prossimo fine settimana con il programma della 16' giornata, la prima di ritorno e con il Tre Fiori avanti di un punto sulla Virtus in classifica. I campi della Repubblica sono stati quasi tutti sgomberati dalla neve.

Nella giornata di lunedì sono previsti gli ultimi interventi per Acquaviva e Montecchio, due dei campi sui quali interverrà la ditta specializzata che ha realizzato i sintetici, tutto per salvaguardare al massimo i terreni artificiali. Sarà quindi poi possibile riprendere anche la normale attività degli allenamenti.

Per quanto riguarda il calcio, proviamo a fare un'ipotesi sulla data del recupero. Considerando il turno infrasettimanale del 20-21 gennaio, una paio di date utili per giocare la 15' giornata potrebbero essere 10-11 febbraio o 17-18 febbraio, alla luce anche delle semifinali di Coppa Titano programmate per il 4 marzo e 18 marzo.

Dopo quest'ultima data è prevista la 26' giornata e poi la sosta per le amichevoli della nazionale di Roberto Cevoli. Sul fronte mercato, la Virtus ha salutato il portiere Alberto Sebastiani e l'attaccante Aziz Niang. Il Faetano ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista sammarinese Enrico Golinucci.

