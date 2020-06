Campionato: verso lo stop definitivo

Sul tavolo del Congresso di Stato la richiesta della Federcalcio sammarinese per ottenere la deroga alla ripresa dell'attività. La decisione sarà ufficializzata a breve, ma l'indicazione sembra quella di non concedere la deroga. In questo modo la stagione 2019/2020 sarà dichiarata conclusa dalla FSGC, che poi dovrà comunicare alla UEFA i nomi dei tre club per le Coppe Europee.



