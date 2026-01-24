Campionato: vince il Tre Fiori. Rinviata Faetano-Folgore

Nebbia ancora una volta protagonista nel Campionato Sammarinese, tanto da imporre il rinvio della sfida tra Faetano e Folgore in programma a Montecchio. La sfida verrà recuperata martedì 27 gennaio alle 20:45 ad Acquaviva Si è giocato sugli altri campi con questi risultati finali: Cailungo-Libertas 1-2, Juvenes/Dogana-Tre Fiori 0-2, Murata-La Fiorita 0-2 e Fiorentino-San Giovanni 0-1. Posticipate alla domenica: Domagnano-Cosmos (Montecchio), San Marino Academy-Tre Penne (Fiorentino), Virtus-Pennarossa (Domagnano).