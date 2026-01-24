TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:40 Autorità Garante per l'Informazione: rimarcata l'importanza di un ulteriore intervento normativo nel settore 13:34 Al Nuovo di Dogana Carlo Lucarelli in “PPP. Un segreto italiano” 12:19 Il Segretario di Stato Pedini Amati incontra i Reali di Spagna a Fitur 2026 11:44 Giovani fuori da studio e lavoro, entra nella fase operativa il progetto di reinserimento 08:14 Rimini, cessano le misure emergenziali per la qualità dell’aria 08:03 Freddo e cuore: perché le basse temperature aumentano i rischi cardiovascolari e cosa fare per proteggersi
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Campionato: vince il Tre Fiori. Rinviata Faetano-Folgore

Recupero già fissato per martedì 27 gennaio alle 20:45 ad Acquaviva

di Elia Gorini
24 gen 2026
Foto: FSGC/Palmieri
Foto: FSGC/Palmieri

Nebbia ancora una volta protagonista nel Campionato Sammarinese, tanto da imporre il rinvio della sfida tra Faetano e Folgore in programma a Montecchio. La sfida verrà recuperata martedì 27 gennaio alle 20:45 ad Acquaviva Si è giocato sugli altri campi con questi risultati finali: Cailungo-Libertas 1-2, Juvenes/Dogana-Tre Fiori 0-2, Murata-La Fiorita 0-2 e Fiorentino-San Giovanni 0-1. Posticipate alla domenica: Domagnano-Cosmos (Montecchio), San Marino Academy-Tre Penne (Fiorentino), Virtus-Pennarossa (Domagnano). 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.