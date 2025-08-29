CAMPIONATO
Campionato: vincono Faetano e Tre Penne
Pari tra Libertas e San Marino Academy.
Questi i risultati della prima giornata di campionato sammarinese: Libertas - San Marino Academy 1-1, Murata - Faetano 0-2, San Giovanni - Juvenes/Dogana 0-0, Tre Penne - Fiorentino 2-0. Completa il turno le gare del sabato pomeriggio con: Cosmos - Tre Fiori, Folgore - Cailungo e Pennarossa - Domagnano.
Libertas - San Marino Academy (1-0) 1-1
42 Osayande (L)
53 M Ciacci (SM)
Murata - Faetano (0-1) 0-2
5 Morgante (F)
52 Kokeri (F)
San Giovanni - Juvenes/Dogana (0-0) 0-0
Tre Penne - Fiorentino (2-0) 2-0
22 Badalassi (TP)
37 Berardi F (TP)
