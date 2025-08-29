CAMPIONATO

Campionato: vincono Faetano e Tre Penne

Pari tra Libertas e San Marino Academy.

Campionato: vincono Faetano e Tre Penne.

Questi i risultati della prima giornata di campionato sammarinese: Libertas - San Marino Academy 1-1, Murata - Faetano 0-2, San Giovanni - Juvenes/Dogana 0-0, Tre Penne - Fiorentino 2-0. Completa il turno le gare del sabato pomeriggio con: Cosmos - Tre Fiori, Folgore - Cailungo e Pennarossa - Domagnano.

Libertas - San Marino Academy (1-0) 1-1

42 Osayande (L)

53 M Ciacci (SM)

Murata - Faetano (0-1) 0-2

5 Morgante (F)

52 Kokeri (F)

San Giovanni - Juvenes/Dogana (0-0) 0-0

Tre Penne - Fiorentino (2-0) 2-0

22 Badalassi (TP)

37 Berardi F (TP)


[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy