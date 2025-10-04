CAMPIONATO SAMMARINESE

Campionato: Vincono Folgore, Cosmos, Faetano e Virtus

Pareggio per 2-2 tra Juvenes/Dogana e La Fiorita

Campionato: Vincono Folgore, Cosmos, Faetano e Virtus.

Tre anticipi hanno aperto il programma della quinta giornata di Campionato Sammarinese. Questi i risultati e marcatori:

FOLGORE - FIORENTINO (2-0) 3-0

4 Daidola (FO) 18 Ura (FO) 57 Daidola (FO)

CAILUNGO - FAETANO (0-0) 0-1

90+5 Gachewicz (F)

SAN GIOVANNI - COSMOS (0-1) 0-3

25(r) Islamaj (C) 68 Ceccaroli (C) 86 Gjurchinoski (C)

JUVENES/DOGANA - LA FIORITA (0-0) 2-2

61 Aprea rig (JD) 75 Aprea (JD) 85 Guidi rig (LF) 90+1 Vitalioli (LF) 

SAN MARINO ACADEMY-VIRTUS 0-2

21 Amati (V) 66 Buonocunto (V)

[Banner_Google_ADS]



[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy