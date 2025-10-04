CAMPIONATO SAMMARINESE
Campionato: Vincono Folgore, Cosmos, Faetano e Virtus
Pareggio per 2-2 tra Juvenes/Dogana e La Fiorita
Tre anticipi hanno aperto il programma della quinta giornata di Campionato Sammarinese. Questi i risultati e marcatori:
FOLGORE - FIORENTINO (2-0) 3-0
4 Daidola (FO) 18 Ura (FO) 57 Daidola (FO)
CAILUNGO - FAETANO (0-0) 0-1
90+5 Gachewicz (F)
SAN GIOVANNI - COSMOS (0-1) 0-3
25(r) Islamaj (C) 68 Ceccaroli (C) 86 Gjurchinoski (C)
JUVENES/DOGANA - LA FIORITA (0-0) 2-2
61 Aprea rig (JD) 75 Aprea (JD) 85 Guidi rig (LF) 90+1 Vitalioli (LF)
SAN MARINO ACADEMY-VIRTUS 0-2
21 Amati (V) 66 Buonocunto (V)
