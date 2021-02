Campionato: vincono La Fiorita, Libertas, Fiorentino e Pennarossa

Un calcio di rigore di Marco Bernacci sblocca la partita della Libertas contro il Faetano dopo 11 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Il raddoppio della squadra di Mirco Papini a inizio ripresa con Berretti. Partita in controllo per i granata, che solo nel recupero subiscono la rete del Faetano firmata da Gori con una punizione perfetta.

Murata- Pennarossa la dice Adolfo Hirsch, ma resta il rammarico per il calcio di rigore fallito da Fedeli nel primo tempo con palla che termina sul palo. Nella ripresa la rete da tre punti con il Pennarossa che riparte in contropiede, il pallone è ben servito al nazionale sammarinese che entra in area e trova la conclusione vincente con palla che tocca il palo prima di entrare.

Basta meno di un minuto alla Fiorita per sbloccare la partita contro il Cosmos. Il primo gol della giornata è quello di Guidi che sfrutta il cross dalla destra per battere Gregori. La squadra di Montegiardino raddoppia al 9' con Errico che trasforma un calcio di rigore che il portiere del Cosmos intuisce, ma non abbastanza per deviare. Nella ripresa il tris firmato da Danilo Rinaldi rende il finale di gara ancora più tranquillo per i gialloblu.

Programma del sabato chiuso dalla sfida ricca di reti tra Juvenes/Dogana e Fiorentino. Vincono i rossoblu in rimonta. La squadra di Manuel Amati va in vantaggio dopo 18 minuti. Baldini riceve palla in piena area di rigore e nonostante l'equilibrio precario riesce a girare in porta per l'1-0 Juvenes/Dogana. Il pareggio del Fiorentino è un gran colpo di testa di Pacchioni, stacco perfetto e girata in fondo alla rete. Nella ripresa è proprio il numero 10 rossoblu a firmare il sorpasso per la sua squadra trasformando un calcio di rigore che vale anche la doppietta personale al quarto. Il Fiorentino sembra poter mettere il risultato al sicuro già due minuti più tardi con Radoi. Gran palla in profondità, tocco sotto sull'uscita del portiere, inutile il tentativo di salvataggio sulla linea di porta: è il gol del 3-1. Dieci minuti più tardi, siamo al 61' quando il direttore di gara concede un altro calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Boldrini che accorcia le distanze per la Juvenes/Dogana che avrebbe tutto il tempo per provare a pareggiare. Il Fiorentino controlla e colpisce ancora all'84' con Tamagnini, gran gol, con palla messa vicino al palo per il 4-2 del Fiorentino.

