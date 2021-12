Campionato: vincono La Fiorita, Virtus e Libertas

Dopo due pareggi consecutivi torna alla vittoria in campionato La Fiorita, già fresca di passaggio in semifinale di Coppa Titano così come il Domagnano. “Lupi” che – però - vanno sotto nel primo tempo con il centro di Loiodice mentre, nella ripresa, Riccardo Zulli – a cui era anche stato annullato un gol in precedenza – firma il raddoppio dopo una serie di batti e ribatti in area. I giallorossi accorciano con Angelini nel finale ma non basta, Montegiardino vince 2-1, resta al secondo posto e guadagna anche 2 punti sul Tre Fiori che non va oltre lo 0-0 contro i campioni in carica della Folgore. I ragazzi di Cecchetti salgono a quota 22 punti in classifica, gli stessi della Virtus che fa suo lo scontro diretto con il Pennarossa grazie all'incornata di Nicola Angeli a soli 7 minuti dal 90'.

Perde contatto dalle prime della classe, invece, il Murata di Achille Fabbri fermato sull'1-1 dal San Giovanni. L'ex Comuniello porta in vantaggio i bianconeri con un colpo da biliardo all'angolino ma, negli ultimi minuti, le “Pantere” tornano in quota con il rigore trasformato da Mema. Fa scorpacciata di gol – poi - l'altra squadra di Borgo Maggiore: la Libertas che, nel posticipo del sabato, ne segna addirittura 7 alla malcapitata Juvenes/Dogana. Primi 45 minuti che si chiudono già sul 4-1 con le reti di Fraternali, Pesaresi, Aruci e Olcese. I granata sfruttano soprattutto i calci piazzati e le invenzioni dei singoli. Solo per le statistiche la rete di Matteo Baldini alla mezz'ora. Nel secondo tempo i granata non si fermano: Pesaresi sigla la doppietta personale dopo un bello scambio con Aruci, Olcese lo imita nel finale con il tap-in del definitivo 7-1. Nel mezzo anche Fabio Giovagnoli partecipa al “festival del gol” per gli uomini allenati da Gabriele Cardini.