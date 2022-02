CAMPIONATO Campionato: vincono Virtus, Tre Fiori e Faetano I neroverdi battono anche la Folgore e sono sempre più quarti mentre i gialloblu mantengono il passo di Tre Penne e La Fiorita grazie all'1-0 contro il San Giovanni. Rialza la testa anche il Faetano: 3-1 in rimonta al Domagnano con doppietta di Palazzi.

Prima La Fiorita, poi la Folgore: si chiude una settimana da 110 e lode per la Virtus di Gigi Bizzotto che batte entrambe le finaliste della scorsa stagione e crea un piccolo solco tra quarto e quinto posto: ora i punti di distacco sono 4. Contro Falciano, i neroverdi vanno avanti grazie alla stoccata di Joel Apezteguia. La Folgore rimane in 10 per il brutto intervento di Pasini ma trova comunque la forza di pareggiare con Lorenzo Dormi: mancino in controbalzo da fuori area ed è 1-1. Nella ripresa, però, ci pensa ancora Apezteguia: l'attaccante cubano sfonda la porta e regala 3 punti fondamentali ad Acquaviva. Per i giallorossoneri espulso anche Hirsch per proteste, a fine partita.

Non molla la presa di Tre Penne e La Fiorita anche il Tre Fiori: 1-0 al San Giovanni con gol al 23' di Luca Censoni dopo la prima respinta di De Angelis sempre sull'8 gialloblu. Rialza la testa dopo il ko nell'infrasettimanale il Faetano: successo in rimonta sul Domagnano, avanti all'alba con il tocco sotto porta di Angelini. All'ultimo secondo del primo tempo Fall ristabilisce la parità e, nel secondo, sale in cattedra Nicola Palazzi: il centrocampista di Girolomoni – una delle rivelazioni di questo campionato sammarinese – prima trova il 2-1 in girata, poi chiude i conti con uno splendido calcio di punizione e fa doppietta.

