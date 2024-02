CAMPIONATO Campionato: Virtus - Domagnano in diretta su RTV

Tour-de-force per le squadre del campionato sammarinese con il terzo impegno in una settimana. Ad aprire il programma della 23' giornata Virtus – Domagnano ad Acquaviva. Sarà questa la partita trasmessa su San Marino RTV a partire dalle 15 in diretta. La capolista difende il primato ritrovato dopo lo scontro diretto con La Fiorita contro il Domagnano. I giallorossi sono in serie utile da quattro giornate, ma reduci dal clamoroso pareggio per 0-0 contro il fanalino di coda Pennarossa. Il Murata reduce dal ko contro il Tre Penne, prova a ritrovare punti e vittoria con la squadra di Chiesanuova per consolidare la sesta posizione in classifica. Cailungo – Libertas è uno dei derby del Castello di Borgo Maggiore tra due squadre che hanno bisogno di punti per provare a tenere ancora viva la speranza post-season. Il Cailungo è in serie negativa da 12 giornate, i granata hanno pareggiato l'ultimo impegno, ma non vincono più dal 13 gennaio. San Marino Academy – Fiorentino è sfida importante soprattutto per i rossoblu. L'ottava posizione, attualmente occupata, garantisce un appendice alla stagione regolare passando dagli spareggi, il settimo posto, lontano tre punti varrebbe già i quarti di finale nei play-off. Cerca di nuovo punti la San Marino Academy. La squadra di Cecchetti è reduce da due ko. Il programma del sabato prosegue con Folgore – Faetano dalle 18:15. La squadra di Falciano è davanti al San Giovanni di un punto, ma non lontana dalla posizione che vale i quarti, i gialloblu hanno bisogno di vincere occupando la prima posizione che non vale i play off.

Nella domenica di Campionato, spicca Tre Penne – Cosmos. Interrotta la striscia di vittorie di fila, la squadra di Berardi vuole provare a riprenderla contro un Tre Penne reduce da sei successi consecutivi. I quattro punti dal secondo posto, i sei dalla Virtus, mantengono vive le speranze dei campionati in carica. Domenica c'è anche La Fiorita. I gialloblu saranno impegnati contro il San Giovanni. I primi non possono perdere più punti dopo il ko nello scontro diretto con la Virtus, i secondi, reduci da un pari sono in zona spareggi con vista sui quarti diretti. Completa il programma della domenica Juvenes/Dogana – Tre Fiori. La squadra di Serravalle e Dogana deve difendere la settimana posizione, il Tre Fiori, quinto punta a migliorare la posizione play off.

