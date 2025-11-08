Campionato: Virtus e Tre Fiori sempre al comando

Questi i risultati delle partite della nona giornata di Campionato Sammarinese:
FIORENTINO - COSMOS (0-0) 0-1
62 Gjurchinoski (C)
LIBERTAS - PENNAROSSA (0-1) 2-2
36 Pintore (P) 76 Quarta (L) 82 Tumidei (P) 90+7 Pezzella (L)
CAILUNGO - TRE FIORI (1-2) 1-4
3 Prandelli (TF) 20 Censoni (TF) 43 Inzerauto (C) 77 Pini (TF) 84 Mema (TF)
JUVENES/DOGANA - VIRTUS (0-0) 0-3
55 Lombardi (V) 78 Scappini (V) 86 Scappini (V)
TRE PENNE - DOMAGNANO (ore 18:15)
Postici:
LA FIORITA - FOLGORE (in diretta su San Marino RTV, ore 15)
MURATA - SAN GIOVANNI
SAN MARINO ACADEMY U22 - FAETANO