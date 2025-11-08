TV LIVE ·
Campionato: Virtus e Tre Fiori sempre al comando

Ecco i risultati delle partite finora disputate

di Elia Gorini
8 nov 2025
Foto: FSGC/Onofri
Foto: FSGC/Onofri

Questi i risultati delle partite della nona giornata di Campionato Sammarinese:

FIORENTINO - COSMOS (0-0) 0-1

62 Gjurchinoski (C)

LIBERTAS - PENNAROSSA (0-1) 2-2

36 Pintore (P) 76 Quarta (L) 82 Tumidei (P) 90+7 Pezzella (L)

CAILUNGO - TRE FIORI (1-2) 1-4

3 Prandelli (TF) 20 Censoni (TF) 43 Inzerauto (C) 77 Pini (TF) 84 Mema (TF)

JUVENES/DOGANA - VIRTUS (0-0) 0-3

55 Lombardi (V) 78 Scappini (V) 86 Scappini (V)

TRE PENNE - DOMAGNANO (ore 18:15)


Postici:

LA FIORITA - FOLGORE (in diretta su San Marino RTV, ore 15)

MURATA - SAN GIOVANNI 

SAN MARINO ACADEMY U22 - FAETANO






